Adventstimmung in der Pfarrkirche St. Georgen

AT

Sankt Georgen am Walde

, Markt 1 , 4372 Sankt Georgen am Walde AT

Pfarrkirche , Markt 1 , 4372 Sankt Georgen am Walde AT

Sankt Georgen am Walde: Pfarrkirche |

ST. GEORGEN/WALDE. Die neue Mittelschule St. Georgen am Walde lädt am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Georgen zur "Adventstimmung" ein. Mit Instrumentalmusik, Gesang und Texten stimmt man die Besucher auf das Frohe Fest ein.