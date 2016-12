Auf Besuch beim Lebenshilfe-Shop in Perg

13.12.2016, 13:50 Uhr

In den Werkstätten stellen Menschen mit Beeinträchtigung nette Mitbringsel her.

PERG. Am 23. Juni 2015 eröffnete die Lebenshilfe ihre Tagesheimstätte mit Shop, Café und Werkstätte. 31 Menschen mit Beeinträchtigung werden von sieben Mitarbeitern betreut. "Es handelt sich um eine fähigkeitsorientierte Aktivität, bei der Klienten einer Beschäftigung nachgehen, aber auch Therapie eine große Rolle spielt", sagt Leiter Werner Riel. Shop und Café ermöglichen einen intensiven Austausch mit der Bevölkerung – Inklusion wird gelebt. Kreativ-, Keramik- und Industriegruppe stellen nette Mitbringsel her, die zum Verkauf angeboten werden. Einige Menschen mit Beeinträchtigung kümmern sich um die Grünanlagenpflege in Perg.