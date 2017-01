Babymassage im Famos Perg

Perg : Famos |

PERG: Am Freitag, 17. Februar, veranstaltet das Famos Perg von 9 bis 10 Uhr einen Vortrag zum Thema Babymassage für Babys ab dem ersten bis zum sechsten Monat. Mit der Babymassage können die Eltern ihrem Baby auf neue Art Liebe, Vertrauen und Entspannung schenken, Bauchschmerzen können verringert sowie der Schlafrhythmus verbessert werden.

Die angebotene Massage wurde nach der indischen Babymassage weiterentwickelt und erweitert um Elemente aus der Fußreflexzonenmassage.

In ruhiger, angenehmer und entspannter Atmosphäre tanken die Eltern und ihr Baby unter der Leitung von Gertrude Astleithner Energie und Kraft. Mitzubringen sind eine Babydecke oder ein dickes Handtuch und eventuell ein Sitzkissen. Der Preis, der Öl und Skriptum inkludiert, beträgt 45 Euro. Weitere Termine sind am 3. März, 10. März und am 17. März. Eine Anmeldung ist erforderlich.