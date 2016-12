Einblick in das Leben im Kindergarten geben

06.12.2016, 00:00 Uhr

Regionauten sind Leserreporter der BezirksRundschau. Besonders fleißig ist Erika Harringer.

SCHWERTBERG. Regionauten schreiben Berichte und veröffentlichen Fotos auf www.meinbezirk.at Eine engagierte Regionautin ist Erika Harringer. Die gebürtige Greinerin, die mit Mädchennamen Erika Perger hieß, verschlug es der Liebe wegen nach Schwertberg: Seit 2002 ist sie glücklich mit Gerhard verheiratet und Mutter von Robert (11) und Christian (9). Nach der Matura arbeitete sie mehr als zehn Jahre in der Sparkasse Grein. "Nach der Karenzzeit schlug ich sozusagen einen 'zweiten Bildungsweg' ein und machte die Helferinnenausbildung, die Stützkraftausbildung und arbeite schon das sechste Jahr in der Integrationsgruppe im Kindergarten Bunte Welt. Ich liebe meine Arbeit und es macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß", erzählt sie. Ihren ersten Kurzbericht als Regionautin schrieb sie im Frühjahr 2014 für die Frühlingseinsingen-Aktion des Kindergartens. "Damals war mein Jüngster noch im Kindergarten und alle hatten so eine Freude mit den mehr als 200 selbstgebastelten Blumen, die verschenkt wurden. Da dachte ich mir, das gehört publik gemacht und am Besten in die Zeitung, wo es viele lesen und sich darüber freuen", erinnert sie sich.

Freude verbreiten

Regionaut werden!

"Man kann es als Öffentlichkeitsarbeit für den Kindergarten sehen, aber eigentlich verbreite ich Freude: Die Kinder freuen sich, wenn sie aus der Zeitung lachen, die Eltern freuen sich, von und über ihre Kinder zu lesen, andere freuen sich über den netten Bericht, über einen lustigen Schnappschuss." Mit ihren Kurzberichten gewährt sie einen kleinen Einblick in den Kindergarten. Die schönsten Reaktionen? "Ein glückliches Lächeln und die vielen netten Gespräche, die sich daraus ergeben." Kinder hätten schon den ausgeschnittenen Bericht voll Begeisterung in den Kindergarten mitgenommen. "Sie freuen sich über jede Veröffentlichung. Das gibt mir Ansporn, den Fotoapparat mitzunehmen, mich hinzusetzen und ein paar Zeilen zu schreiben."Jeder kann sich kostenlos unter www.meinbezirk.at als Regionaut registrieren und Beiträge verfassen sowie Fotos hochladen. Ein Teil der Berichte wird in der BezirksRundschau abgedruckt.