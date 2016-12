Eines von drei handsignierten Eva Reichl-Büchern gewinnen

05.12.2016, 00:00 Uhr

Die Rieder Kinderbuchautorin hat mit zweitem Teil von "Clara und Tom" ihr fünftes Kinderbuch veröffentlicht.

RIED/RIEDMARK. Bereits auf der diesjährigen "Buch Wien" hat Reichl ihr neues Kinderbuch „Clara und Tom – Der Haberkorn-Fall“ präsentiert. Ob es sich bei den Büchern um Schutzengelgeschichten oder Kinderkrimis handelt, da will sich die Autorin nicht festlegen. Einerseits handelt das Buch von Kriminalfällen, die Clara und Tom lösen, andererseits hat Clara in der Engelsschule mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die jungen Leser. Auf alle Fälle eroberte das Schutzengelmädchen Clara die Herzen der acht- bis elfjährigen Kids im Sturm. Sogar aus Schweden erreichten die Autorin bereits begeisterte Kommentare von Lesern über Facebook. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Geschichten rund um Clara und Tom so gut ankommen. Wahrscheinlich haben die beiden Protagonisten genügend Charme, um die Eltern zu entzücken, die ja die Bücher für ihre Kinder kaufen müssen, aber sind auch ausreichend frech und erfrischend, was natürlich den jungen Lesern gefällt. Wer träumt nicht in diesem Alter von einem imaginären Freund, der einem bei allem, was einem widerfährt, zur Seite steht? Und da ist ein Schutzengel wohl der beste Kumpel“, verrät Reichl das Erfolgsrezept ihrer Kinderbuchreihe. Mit ein Grund für den Erfolg sind wohl auch die vielen Schulen, die die Bücher bereits als Klassenlektüre einsetzen. „Wir haben für beide Bände ein eigenes Lehrerbegleitheft mit Aufgaben und Fragen zu den Büchern erstellt", so Reichl. Somit fördern Clara und Tom nicht nur die Lesekompetenz der Kinder, sondern unterstützen auch beim Erlernen von Nomen, Adjektiven und Verben, Texte nachzuerzählen oder frei zu formulieren.