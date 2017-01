Erstes Treffen der Bewusstseinsregion

MAUTHAUSEN, ST. GEORGEN/GUSEN, LANGENSTEIN. Am 9. November 2016 wurde die Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen offiziell gegründet. Am Freitag, 13. Jänner, von 16 bis 20 Uhr gibt es nun ein erstes Treffen. Im Aktivpark St. Georgen/Gusen können sich an diesem Tag alle Interessierten bei der Gestaltung und Umsetzung der Ideen einbringen. Der Schwerpunkt wird auf die Einrichtung der unzähligen Arbeitsgemeinschaften gelegt. Aber auch das erste Menschenrechts-Symposium der Bewusstseinsregion, das von 9. bis 12. November stattfinden wird, wird thematisiert. Ein weiterer wichtiger Punkt wird das erste gemeinsame Projekt darstellen. Die Verbindung und Ergänzung der bestehenden Gedenkwege in der Region soll der Startschuss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sein.