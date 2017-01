Fasching mit Bluatschink

"Sauguat" - Die süße Sau Susi fährt mit dem lustigen Auto "Brummi" durch die weite Welt, lässt sich von der Kinderpolizei Tipps geben, fährt an der Weide mit den lustigsten Kühen der Welt vorbei und trifft auf "Almajuri", das "Superbaby" und die "Flotte Lotte" in ihrem Rollstuhl. Sie lässt Seifenblasen steigen, spielt mit vielen lustigen Bällen am Ufer vom Lech-Fluss. Diese kunterbunte Kinderwelt wird Wirklichkeit, wenn man die neue Kinder-CD von Bluatschink anhört. Lauter Ohrwürmer, die zum Mitsingen einladen und bei denen das Tanzbein vom ersten Takt an juckt.



Karten erhältlich unter 0660 525 12 43 Evelin Wögerer oder Elke Lehbrunner 0699/15512287