Faschingsball der Pergkirchner Musikanten

PERGKIRCHEN. Der Musikverein Pergkirchen lädt am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr zum Musikerball ins Gasthaus „Wirt in Auhof“ ein. Eine hochkarätige Jury prämiert die tollsten Verkleidungen und Gruppenmaskierungen um 23 Uhr. Für coole Partystimmung sorgt die Band „Dreifach“. Ab 2 Uhr nachts stellt der Musikverein einen Heimbringerdienst für die Gäste bereit. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich darauf, an diesem Abend mit vielen kostümierten Faschingsnarren zu feiern. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Mehr Infos unter www-mv-pergkirchen.at