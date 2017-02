AT

, 4331 Naarn im Machland AT

Galerie Pehböck , 4331 Naarn im Machland AT

NAARN. Am Freitag, 17. März, wird in der Galerie Pehböck um 19.30 Uhr die nächste Ausstellungseröffnung gefeiert. Unter dem titel "Die Teile zum Ganzen" werden Bilder von Franz Blaas zur Besichtigung bereitstehen. Die Finissage findet am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 15 Uhr statt.