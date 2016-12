Kiwanis-Club Kulturpreis an Greiner Dilettanten

07.12.2016, 12:42 Uhr

Der 1. Kulturpreis des KIWANIS-Club Mühlviertel wurde im Jahr 2000 an die „Aiser-Bühne Schwertberg“ verliehen. „Mit der Verleihung des Kiwanis-Kulturpreises 2016 wollen wir uns bei den Greiner Dilettanten und der Theatergruppe 'Maniacs' für das große Engagement, das nunmehr fast 25 Jahre anhält und mit der Einbindung der Jugend genau unseren Intensionen entspricht, bedanken und besonders auszeichnen“, freut sich Kiwanis-Präsident Peter Wöhrer.Im Jahre 1992 fand sich in Grein eine theaterbegeisterte Gruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, eine bis ins 18. Jahrhundert zurückreichende Theatertradition in Grein wieder aufleben zu lassen. Passend ins barocke Greiner Theaterjuwel adaptierte man mehr oder weniger bekannte Stücke aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Inspiriert von dem wunderbaren Umfeld im Greiner Stadttheater verlagerte sich der Fokus immer mehr auf moderne, anspruchsvolle Stücke und Inszenierungen. Darüber hinaus wirkte die engagierte Gruppe an zahlreichen Kunst- und Kulturprojekten mit.Die Theatergruppe „Maniacs“ um zahlreiche Jugendliche für das Theater zu begeistern und einige Jungtalente bereichern bereits das Ensemble der Dilettanten ungemein.Eine Abordnung des Kiwanisclubs Mühlviertel war bei der letzten Vorstellung von „Harper Regan“ dabei und konnte sich von der hohen Qualität der Vorführung vor allem auch der Jugend überzeugen. Die Übergabe im Anschluss an das Theaterstück wurde von Präsident Peter Wöhrer mit seinen Kiwanis-Freunden vorgenommen.