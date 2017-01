Mit Perger Verein die Stadt erleben

PERG. "Perg erleben" lautet die Seminarreihe des Heimat- und Museumsvereins Perg. Schritt für Schritt lernt man dabei die Bezirkshauptstadt und seine Geschichte besser kennen. Langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins geben ihre Kenntnisse und Erfahrungen an die Teilnehmer weiter. Dabei können einige verborgene Schätze der Stadt aufgespührt werden. Der Auftakt der Seminarreihe erfolgt am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr im Heimathaus-Stadtmuseum. Kosten wird das Seminar fünf Euro. An Verpflichtungen ist man durch den Besuch nicht gebunden.