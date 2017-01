Mobbing-Vortrag im Famos

PERG. Mobbing ist ein Begriff unserer Zeit. Wenn Kinder von Mobbing betroffen sind, leidet ihr Selbstwert. Oft geschehen die Schikanen im Verborgenen und es entsteht der Eindruck, dass man wenig tun kann. Weil die Auswirkungen auf Gruppen und auf das Opfer so gravierend sind, ist wirksame Hilfe das Gebot der Stunde. Am Donnerstag, 2. Februar, wird sich ab 19.30 Uhr Referentin Monika Sturmair im Famos Perg mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Kindergartenpädagogin und Kommunikationstrainerin versucht unter anderem die Fragen klären "Was ist Mobbing?", "Wie soll man sich verhalten, um den Täter zu stoppen?", oder "Wie kann man Betroffenen eine wirksame Unterstützung geben?". Der Vortrag, für den eine Anmeldung erforderlich ist, wird zwei Euro kosten.