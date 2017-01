Neues vom Räuber Hotzenplotz

SCHWERTBERG. Auch heuer lädt der Elternverein der Schulen Schwertberg am Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr in der Neuen Mittelschule Schwertberg zum Kindertheater.

Die Kinderbühne Naarn spielt dieses Jahr die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, der aus dem Spritzenhaus ausgebrochen ist und sich rächen will. Die ganze Stadt ist deshalb in Aufregung, Oberwachtmeister Dimpfelmoser tappt im Dunkeln. Kasperl und Seppel haben da alle Hände voll zu tun und freuen sich über die jungen Helfer im Publikum.

Nicht vergessen: Bild ausmalen, mitbringen und tolle Preise gewinnen!