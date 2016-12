Neujahrskonzert Grein 2017

„An der schönen Blauen Donau“ von Johann Strauss wird erklingen, wenn es beim Neujahrskonzert in Grein wieder heißt „Prosit Neujahr!“. Das Orchester Greinissimo der Landesmusikschule Grein unter der Leitung von Johannes Buck überbringt traditionell die ersten musikalischen Grüße im neuen Jahr und greifen 2017 tief in die musikalische Schatzkiste. Antonin Dvoraks Sinfonie Nr. 9 e-Moll Aus der Neuen Welt wird ebenso zu hören sein wie Filmmusik aus dem James Bond Klassiker Skyfall und traditionell viel Musik von Johann Strauss. Weitere Musikalische Neujahrsgrüße überbringt die Formation greinBRASS unter der Leitung von Wolfgang Rosenthaler, die mit einem vollem Blechbläserklang begeistern wird. Besonders freuen darf man sich auch auf eine getanzte Einlage der tanzcompanygrein der Landesmusikschule Grein.

Lassen Sie sich verzaubern durch die Kraft der Musik und beginnen Sie dieses Jahr am Sonntag, 8. Jänner und nicht wie in den Vorjahren am 6. Jänner beschwingt das neue Jahr 2017. Besuchen Sie das Konzert, stoßen Sie an mit uns und erleben Sie eine Musikgemeinschaft, die Sie begeistern wird.



Karten sind bei der Raika Grein und bei allen Orchestermitgliedern erhältlich!

Vorverkauf: € 10,-

Abendkasse: € 12,-

Kinder bis 14 Jahre frei