Psychothriller mit Krimi-Dinner in Mauthausen

MAUTHAUSEN. Unser Theater - Wiens bekanntestes und erfolgreichstes Amateurtheater - gibt erstmals ein Gastspiel in den Bundesländern. Am Samstag, 1. April, und am Sonntag, 2. April, wird der Psychothriller "Ein Fremder klopft an" im Ed. Kaisers Gasthof in Mauthausen auf die Bühne gebracht.Erstmals wird es in Ed. Kaisers Gasthaus auch ein Krimi-Dinner bzw. einen Krimi-Lunch rund um die Theatervorstellungen geben: "Unser lieber Freund Andi Windner hat sich hier etwas Besonderes einfallen lassen - er wird ein dreigängiges Menü mit ganz typischen britischen Spezialitäten servieren - dies darf mit Spannung erwartet werden", freut sich Reinhard Mut.

Zwei Spieltermine:

Kartenpreise:

Zum Stück:Die beiden Freundinnen Cecily und Mavis haben eine hohe Summe in der Lotterie gewonnen. Nun wollen sie reisen und ihr Leben genießen. Auf der Suche nach einem vorübergehenden Mieter für das kleine Londoner Apartment der zwei Frauen lernt Cecily den Amerikaner Bruce Lovell kennen, der sich für die Wohnung interessiert. Hals über Kopf verliebt sie sich in ihn und heiratet ihn vom Fleck weg. Bruce und Cecily ziehen in ein einsam gelegenes Haus auf dem Land. Nach und nach beginnt die junge Ehefrau zu ahnen, dass mit ihrem geliebten Mann Bruce etwas nicht zu stimmen scheint... Achtung: Das Stück ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!Normalpreis: € 25,- pro PersonMit "ÖAMTC"-Klubkarte und für "UNIQA"-Kunden: € 22,- pro PersonIn Gruppen ab 10 Personen: € 20,- pro PersonTelefon- und SMS-Hotline 0664/121 81 67täglich von 10.00 bis 20.00 UhrE-Mail: karten@unsertheater.atin Ed. Kaisers GasthofTomato Soup with ChickpeasSunday Roast with Yorkshire PuddingApple PieParadeiscremesuppe mit KichererbsenAlmochsbratenNatursaftl, Speckfisolen, Yorkshire PuddingApfelkuchenDinner bzw. Lunch pro Person: € 20,-(exkl. Getränke)