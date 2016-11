Queen im Katsdorfer Kino

Katsdorf: Kino |

KATSDORF. Zum 25. Todestag von Freddie Mercury gibt es im Kino Katsdorf ein besonderes Ereignis. Am Mittwoch, 7. Dezember, um 20 Uhr wird eine Aufzeichnung eines der besten Konzerte von Queen gezeigt. "Queen Rock Montreal" aus dem Jahre 1981 zeigt Mercury zehn Jahre vor seinem Tod. Der Montreal-Kurzfilm wurde als eines der besten Queen-Konzerte aller Zeiten beschrieben und speziell für die große Kinoleinwand digital überarbeitet. Mit vielen Hits wie "Under Pressure", "We will rock you", "Crazy little thing called love" und "We are the Champions" wird Queen noch einmal hochgelebt.