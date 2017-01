Rückblick beim ÖVP-Ball 2017

RIED/RIEDMARK. Der ÖVP-Ball 2017 am Samstag, 28. Jänner, ab 20 Uhr im Gasthof Mayr steht ganz im Zeichen einer Rückblende auf die Ballhighlights vergangener Jahre. Viele Ballbesucher werden sich an die an die spektakulären Balleinlagen erinnern oder waren vielleicht sogar Teil davon. Es werden Filmausschnitte vergangener ÖVP-Bälle gezeigt und diese mit Liveauftritten gemischt - wie z.B. den unvergesslichen Auftritt der Leningrad Cowboys. Die Besucher können sich über hunderte Fotos freuen. Was wurde in der Vergangenheit an Unterhaltung geboten. Wer war bei den Showeinlagen live dabei?Wer waren die Besucher und Adabeis am ÖVP-Ball? Natürlich sorgt ein spannendes Schätzspiel, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt, für kurze Weile. Für Tanzunterhaltung sorgt die Rieder Tanzband „Die Schlagerbarone“.