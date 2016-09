Saxner Oktoberfest geht in die nächste Runde

Saxen: Schlagerhalle |

SAXEN. Der Musikverein Saxen lädt auch heuer wieder Groß und Klein zum Oktoberfest in die Schlagerhalle ein. Unter dem Motto „Auf zur Wiesn“ findet am Sonntag, den 9. Oktober ab 10:30 Uhr am Gelände der Firma Schlager in Saxen der Ableger des Münchner Originals statt. Das Jugendorchester „Next Generation“ wird den Anfang des musikalischen Programms machen. Danach sorgt erstmalig der Musikverein der Stadt Amstetten für beste Stimmung und Unterhaltung.

Es erwarten Sie wieder traditionell bayrische Spezialitäten wie die Münchner Weißwürste, Oktoberbier und mit Liebe von den Musikern gemachte „Wiesn-Herzn“. Zudem erwarten sie schmackhafte Wiener Schnitzel und eine ausgewählte Weinbar.

Für die Kinder ist der Verkehrspark geöffnet.