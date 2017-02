Tauschbasar der Mütterrunde Grein

Grein: Pfarrsaal |

GREIN. Die Mütterrunde Grein lädt am Samstag, 4. März, von 8 bis 11 Uhr zum Tauschbasar in den Pfarrsaal Grein. Zur Annahme am Freitag, 3. März, von 16 bis 19 Uhr kann Kinderbekleidung, Sportgeräte, Fahrräder, Kinderwägen und Autositze gebracht werden. Allerdings wird nur saubere und einwandfreie Kleidung angenommen. Die Rückgabe erfolgt am Montag, 6. März, von 17 bis 18 Uhr.