UHS Perg veranstaltet Semesterclubbing

31.01.2017, 18:40 Uhr

Am Freitag, 17.02.2017, findet im Jederzeit, der lokalen Disco in Perg, die Semesterparty der Ortsgruppe Perg (OG Perg) der Union Höherer Schüler Oberösterreich (UHS OÖ) statt. Diese Party soll den Schülern der Perger Schulen die Möglichkeit geben, mit anderen Schülern das Ende des ersten Semesters zu feiern.



„Bei dieser Party sollen die Schüler die Gelegenheit haben, das Semester gebührend abzuschließen und außerdem bieten wir ihnen eine Plattform zum Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte bieten“, so Daniel Pittersberger, Obmann der Ortsgruppe und Organisator der Veranstaltung.

Zusammen mit dem Leiter des Jugendzentrum Pixxels, Benjamin Suskic, organisiert die Leitung der Ortsgruppe Perg die Veranstaltung. Diverse Aktionen für die Schüler sowie die beiden DJs DJ Vour und DJ revv lassen auf einen vielversprechenden Abend hoffen.Zur Ortsgruppe Perg: Die Ortsgruppe Perg ist eine von 12 Ortsgruppen der Union Höherer Schüler Oberösterreich (UHS OÖ). Diese bilden durch ihre regionale Nähe zu den Schülern eine gemeinsame Grundlage für die Vertretungsarbeit.Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto „Service.Vertretung.Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhere Schüler in Oberösterreich eine seriöse Vertretung in allen Schulfragen dar. Die UHS OÖ stellt im Schuljahr 2016/17 die drei Landesschulsprecher in der Landesschülervertretung und hält dort 24 von 24 Mandaten.