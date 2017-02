Zur Faschingszeit da geht’s rund in Katsdorf!

Tolles Rahmenprogramm

Am Faschingsamstag, 25. Februar 2017, sind ab 20 Uhr alle, egal ob Jung oder Alt, eingeladen, im Katsdorfer Hof (ehem. Gasthaus Fischill) ihre kreativen Verkleidungsideen zu präsentieren und beim traditionellen Simandl Maskenball des Musikvereines Katsdorf lustige und schwungvolle Stunden zu verbringen.Wie jedes Jahr gibt es auch heuer eine große Tombola, einen Heimbringerdienst sowie eine Prämierung der besten Maskierungen in drei verschiedenen Kategorien, bei der eine Vielzahl an Preise vergeben werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Tanzband „Jukebox 4“. Auch für unsere Kleinen gibt es am Sonntag, den 26. Februar 2017 ab 14:30 ebenfalls im Katsdorfer Hof die Möglichkeit, Fasching zu feiern. Rahmenprogramm mit den Kinderfreunden Katsdorf. Nähere Infos: www.musikverein-katsdorf.at.