Das Wunder A.

Mit nach Hause bekamen die Kids auch Rezepte.Zutaten: 1 Apfel, 1 Birne, ½ Banane, 2 Esslöfel eingeweichte Rosinen, 125 ml Rosinenwasser, worin zuvor die Rosinen eingeweicht wurden. Zubereitung: Das Obst in kleine Stücke schneide. Zusammen mit den anderen Zutaten in einen Mixer geben. Anschließend bis zur gewünschten Konsistenz zerkleinern.Zutaten: 5 Eier, 180 g Zucker, 125 ml Öl, 125 ml Wasser, 250 g Mehl, ½ Pk. Backpulver, 3 EL Kakaopulver.Für die Creme: 1 kg Äpfel, 40 g Zucker, Saft einer Zitrone, etwas Zimt, 8 Blatt Gelatine, 200 g Mascarpone, 125 ml Schlagobers, 60 Biskotten, etwas Kakaopulver und Apfelsaft.Zubereitung: Dotter und Zucker schaumig rühren. Öl und Wasser einmengen. Dann Mehl- Backpulver-Kakaogemisch einrühren und Eischnee vorsichtig unterheben. Auf einem Backblech, mit Backpapier ausgelegt, im vorgeheizten Rohr bei 180 Grad etwa 10 bis 15 Minuten backen.Die geschälten und geviertelten Äpfel mit etwas Wasser und Zitronensaft dünsten. Abseien, pürieren und mit Zimt und Zucker abschmecken. Gelatine einweichen und im Apfelmus auflösen. Anschließend etwas überkühlen lassen. Mascarpone mit Apfelmus verrühren und geschlagenen Schlagobers unterheben. Biskuit abwechselnd mit Creme bestreichen und mit den Biskotten belegen. Biskotten vorher in Apfelsaft tränken. Mit Creme abschließen.Mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen und vor dem Servieren mit Kakaopulver bestreuen. In Schnitten schneiden. (Zur Verfügung gestellt Bäuerinnenteam Pabneukirchen)