Neue Gruppenpraxis in Perg

29.08.2016, 10:47 Uhr

Allgemeinmediziner Helmut Gebetsberger ordiniert künftig mit Ärztin Bettina Rathgeb

PERG. "Zusatzangebote in der Allgemeinmedizin sowie verstärkte Gesundheitsvorsorge" gibt es künftig für die Patienten von Helmut Gebetsberger freuen. Seit Juli 2016 unterstützt ihn Bettina Rathgeb mit ihren Schwerpunkten Akupunktur, Führerscheinuntersuchungen, Orthomolekularmedizin sowie Faszientherapie in der nun gemeinsamen Gruppenpraxis im Ärztecenter in Perg.Die gebürtige Greinerin und 2-fache Mutter ist bereits seit 2007 als praktische Ärztin tätig. Viele Jahre hat sie andere Kollegen im Bezirk Perg vertreten und freut sich nun auf die Zusammenarbeit in der Gruppenpraxis. Neben der modernen Hausarztpraxis bietet das Ärzteteam nun erweiterte Öffnungszeiten und verstärkt Angebote zur Gesundheitsvorsorge an. Zu erreichen ist die Ordination unter 07262/57001.