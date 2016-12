Notdienste im Bezirk Perg von 16. bis 18. Dezember

15.12.2016, 14:00 Uhr

Ärztenotdienst

Apotheken-Notdienst

: Ordinationsdienst Sonn- und Feiertag 9 bis 13 und 17 bis 19 Uhr (Bereich Perg) bzw. 10 bis 12 Uhr (Bereich Grein); Visitendienst erreichbar unter Tel. 07262/141.(St. Georgen/G., Katsdorf, Luftenberg, Langenstein): Unter Tel. 141 erreichbar.: Christophorus Apotheke, Marktplatz 3, 4311 Schwertberg, Tel. 07262/61180

Zahnärztlicher Notdienst

Krisenhilfe Oberösterreich

Informationen & Tipps zum Thema Gesundheit

: Unter 1455 erhalten Sie Auskunft über die nächste dienstbereite Apotheke in ihrer Umgebung.• Notdienstzentrum OÖ im UKH Linz, Garnisonstr. 7, 4020 Linz, geöffnet Montag bis Sonntag 20 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag zusätzlich 8 bis 14 Uhr.• Hilfe in psychischen Krisen: Tel. 0732/2177• Das Land Oberösterreich bietet im Rahmen des Netzwerkes „Gesunde Gemeinde“ Informationen und Veranstaltungen an – Überblick im Internet auf der Seite:gesundegemeinde.ooe.gv.at• Die Angebote der OÖ Gebietskrankenkasse finden Sie im Internet auf diesen Seiten:ooegkk.atforumgesundheit.atfacebook.com/ooegkkyoutube.com/gkkooeund auf der neuen App„OÖGKK Direkt“