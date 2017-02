Sport im Winter: Wie man sein Vorhaben richtig umsetzt

15.02.2017, 14:00 Uhr

Vorsicht bei Minusgraden

Natürlich kann man den Verletzungen aber auch vorbeugen. Stabilisations- und Kräftigungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie dehnen und stretchen bereiten den Körper optimal auf die Belastung vor. Desweiteren sollten vor allem Sportanfänger in der kalten Jahreszeit vorsichtig sein. Intensive Belastungen bei sehr kalten Temperaturen sollten trainiert sein. Bei Aktivitäten ab zweistelligen Minusgraden können Bronchien, Lunge, Hals und Rachen erheblich geschädigt werden, wenn der Organismus nicht an solche Belastungen gewohnt ist. Neben tiefen Temperaturen ist der Wind nicht zu vernachlässigen. "Minus fünf Grad fühlen sich bei einer Windgeschwindigkeit von etwa 15 km/h doppelt so kalt an."