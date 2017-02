4 Jahrzehnte Kapellmeister Karl Hahn

15.02.2017, 18:05 Uhr

Jetzt kommt Magdalena Hader

DIMBACH.. Das Ende einer Epoche wurde bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins von Obmann, Bezirksobmannund Bürgermeistermit viel Lob bedacht. Standing Ovationen gab es bei der Verleihung der Urkunde zum Ehren-Obmann.Als neue Kapellmeisterin wurde, 23, präsentiert. Die Studentin stammt aus Naarn und war im Musikverein Pergkirchen aktiv.. Insgesamt hielt Hahn 1812 Proben mit 7248 Stunden und war bei 1185 Ausrückungen mit 3555 Stunden dabei. Karl Hahn: „Zusammen sind das 10.803 Stunden. Das wären bei einer 40-Stunden-Woche ohne Urlaub rund 270 Wochen oder 5 Jahre und 2 Monate. Seit 35 Jahren ist Hahn Schriftführer. Diese Funktion und die des Stellvertreters der Kapellmeisterin wird er weiterhin inne haben.

Obmann Leimhofer ThomasObmann Stv. Fichtinger GeorgKapellmeister Hader MagdalenaKapellmeister Stv. Hahn KarlJugendreferent Palmetshofer KerstinJugendreferent Stv. Freinschlag AgnesFreinschlag HubertStabführer Offenthaler FranzStabführer Stv. Fichtinger GeorgSchriftführer Hahn KarlSchriftführer Stv.Kassier Nenning RobertPressereferent Nenning RolandPressereferent Stv. Eigner HannesEDV-Referent Hahn KarlArchivar Noten Hahn Karl, Kollross SilviaArchivar Bekleidung, Instrumente, Proberaum Fichtinger JohannBeirat Pilz MarkusBeirat Leinmüller JohannesBeirat Fichtinger ClaudiaKassaprüfer Kastenhofer GerhardKassaprüfer Leimhofer HerbertJahrgang 1957Schulbildung: 4 Jahre Volksschule, 4 Jahre Hauptschule, 4 Jahre Gymnasium (BORG), 3 Jahre PädAk (Lehrerausbildung)Berufslaufbahn: seit 1980 Hauptschullehrer in St.Georgen/W.verheiratet mit Theresia seit 19813 Kinder Silvia (1982), Gerald (1985) und Manuel (1995)Lieblingsessen: PutenschnitzelLieblingsgetränk: WeizenbierHobbys: Musik, Computer, LesenWas ich mag: KameradschaftWas ich nicht mag: Unpünktlichkeit, RauchenGrößte Freude im Musikverein: Kontinuierlicher Aufbau bis zu ausgezeichneten Erfolgen bei den Konzertmusikbewertungen in der Oberstufe C; gelungene KonzerteGrößte Enttäuschung im Musikverein: schlechter Probenbesuch ohne vorherige AbmeldungDiese geringe Änderung im Vorstand des Musikvereines am 12.08.1979 hatte aber weitreichende Auswirkung. Keiner, auch er selbst nicht, glaubte zu dieser Zeit, dass in 35 Jahren der Kapellmeister noch immer Karl Hahn heißen würde.Eigentlich wollte er eine kleine Jungmusikerkapelle aufbauen. Doch mit der Wahl zum Kapellmeister übernahm er die Leitung der gesamten Musikkapelle. Er legte hohes Augenmerk auf die Jungmusikerausbildung. Da das Musikschulwerk erst in der Anfangsphase stand, lag die Ausbildung der Jungmusiker in der Hand einiger, weniger Musiker. Ein Großteil dieser Aufbauarbeit leistete Karl Hahn. Der Erfolg dieser Aufbauarbeit ist eine Kapelle, die zu den jüngsten und erfolgreichsten im Bezirk gehört.Aber nicht nur als Kapellmeister steht Karl Hahn dem Musikverein zur Verfügung, bei Marsch-Ausrückungen war er in den Anfangsjahren fast immer Stabführer oder als Schlagzeuger zu finden. Seit 35 Jahren ist er Schriftführer im Verein, 1 Jahr war er auch Kassier und Jugendreferent. Seit 1999 gestaltet er die jährliche Musikerzeitung. Wenn man die einzelnen Funktionen zusammenzählt, die er im Verein ausübte, so ist er bereits weit über 70 Jahre für den Musikverein tätig.Seit 1981 gibt der Musikverein jährlich ein Vereinskonzert, seit 1987 spielen wir bei Konzertwertungen (23 x) und Marschwertungen (15 x) mit (großteils mit Ausgezeichnetem Erfolg).Diese imposante, musikalische Entwicklung des Musikvereines verdanken wir seiner mehr als 37jährigen Aufbauarbeit.Umso beachtlicher ist es, dass er neben der Arbeit im Musikverein in Dimbach vielfältig engagiert war und ist. Die wichtigsten Funktionen sind: Musikalischer Leiter des Kirchen- und Volksliedchores (bis 2010) Gemeindevorstand, Fraktionsobmann (seit 1997) und Obmann des Kulturausschusses (von 1991 bis 2009) Büchereileiter (seit 1992) Leiter des Arbeitskreises zur Herausgabe eines Heimatbuches (von 2007 – 2011)Messe für Chor und Bläserquartett mit SchlagzeugMesse für BlasorchesterPolka und Walzer für BläserensembleMusik für HochzeitenBeim Jubiläumskonzert 2015 wurde das Konzertstück „Expression of Joy" mit Gesang aufgeführt. Heute kann das Augenmerk durch die gute Ausbildung der Musiker auf das Wesentliche, auf die gemeinsame Gestaltung von Musik, gelegt werden. Phase)„3 Dorfheilige“Johann Fichtinger (3. Phase)Thomas Leimhofer (Ende als Kpm)• Gemeindevertretung und Bezirksleitung• Magdalena Hader• Vor allem aber auch an meine FAMILIEKarl Hahn Schriftführer:Schriftführer:Dank an Fenster Martin für die Protokollführung bei den VorstandssitzungenStatistische Daten: (Stichtag 31.12.2016)43 aktive Musiker+5 Marketenderinnen48 aktive Musikerderzeit 225 unterstützende Mitglieder34 Ausrückungen (im Vorjahr 32)45 Gesamtproben (im Vorjahr 49)----------------79 Zusammenkünfte16 Satzproben (im Vorjahr 13)einige VorstandssitzungenHerausgabe einer MusikerzeitungAusgabe der BeitragslistenErstellung der Sammellisten für die Haussammlung (mit Rudi Freinschlag)Proben- und AusrückungsstatistikGesamtproben: AusrückungenSiehe Beilage Siehe BeilageGesamtstunden aller Musiker bei Proben (2992) (Vorjahr 3115) und Ausrückungen (2582) (Vorjahr 2829): Gesamt: 5574 (Vorjahr 5944)Durchschnittsalter der aktiven Musiker (43 Musiker) 31,1 Jahre30 % weiblich25 Musiker unter 30 Jahre altJUGENDREFERATRückblick 2016 von Hubert FreinschlagJugendorchesterDas Jugendorchester WalDi wird derzeit von Doris Grufeneder geleitet. Das Projekt läuft über die Musikschule. Letztes Jahr hatte es Auftritte beim Vereinskonzert in Dimbach und Waldhausen, beim Schulfest in der Musikschule Grein am 24.6.2017 und beim Vortragsnachmittag in St. Nikola am 11.11.2016.Derzeit spielen 31 Jungmusiker mit, davon sind 15 von Dimbach.Ausflug JugendorchesterLetztes Jahr fand auch ein Ausflug mit dem Jugendorchester ins Haus der Musik nach Wien statt.Vortragsnachmittag, 05.06.2016Wie jedes Jahr fand im Juni unser Vortragsnachmittag statt.Den Anfang übernahmen unserer Blockflötenspieler und Blockflötenspielerinnen unter der Leitung von Claudia Fichtinger, gefolgt von einigen Solo-, Duett- und Trio-Auftritten unserer Jungmusiker sowie dem Jugendorchester WalDi.Waldhausen-Seminar, 11.07.2016 - 15.07.2016In der ersten Ferienwoche schickten wir 12 Jungmusiker nach Waldhausen zum Jungmusikerseminar. Drei davon im A-Kurs, 6 Jugendliche im B-Kurs und 3 im C-Kurs.Ferienaktion, 20.08.2016Am 20. August fand in Dimbach die Ferienaktion statt, das Thema war Schatzsuche. Der Start war beim Musikheim. Danach warteten 5 spannende Stationen, wobei sie bei jeder Station einen Hinweis für die nächste Station bekamen. Von Instrumenten zerlegen, Singen und Tanzen, kurze Rhythmen einstudieren über Bilder von Instrumenten zuordnen und Mundstücke sortieren. Das Ziel war dann wieder das Musikheim, wo jedes Kind alle Instrumente probieren musste, um den Schatz zu finden.BezirksjugendorchesterDas Bezirksjugendorchester Perg spielte dieses Jahr mehrere Konzerte,1. Konzert 27.2.2016 in Arbing, Donau Brass Festival 29.05.2016, im Rahmen des Viertelfester am 8.10.2016 in einer Halle der Firma Hödlmayr.Mitwirkende: Eigner Katharina, Freinschlag Agnes, Freinschlag Hubert, Fichtinger Georg