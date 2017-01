ATSV St. Valentin war bei der Premiere von KH Sigl´s neuem Kabarettprogramm

08.01.2017, 14:19 Uhr

Es wurden nicht nur Fragen aufgeworfen, z.B. warum Männer keine Kosmetika verwenden - weil Kosmetik ja Kritik am Schöpfer wäre, sondern es wurden auch bisher verschollene Werke von Johann Wolfgang von Goethe und von Friedrich Schiller veröffentlicht. Vertuschen und ‚Decke drüber’, das war einmal. KH Sigl blickt bei diesem Programm unter die Decke! Natürlich durfte auch ein "Selfie" nicht fehlen.- das Publikum, im trotz Grippewelle bis auf wenige Plätze ausverkauften Donausaal tat es -KH Sigl: „In meine bisher sechs gespielten Kabarettprogrammen habe ich schon vieles gesagt: Gescheites, Blödes, Lächerliches und Witziges. Jetzt ist Schluss damit, denn eigentlich war das Paradies schon ein Fiasko. Die Schuldfrage, wer hat wenn verführt ist bis heute nicht geklärt und der Streit der Geschlechter dauert weiter an! Raus also mit der Wahrheit, ungeschönt, ehrlich.“

Weitere Termine unter: http://www.khsigl.at/termine.php Weiter Videos folgen!