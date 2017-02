Großartige Vernissage mit Veronika Dorner im Cafe Ensemble für Förderzentrum

04.02.2017, 23:13 Uhr

Das Förderzentrum, das BezirksRundschau Christkind, hat die Stadt Perg erreicht. PERG, WALDHAUSEN.

Ganz im Zeichen des Förderzentrums Waldhausen stand die Vernissage vonim Cafe Ensemble in Perg. Nach dem Sekt-Empfang konnte Konditormeisterneben der Künstlerin auch Bürgermeister, Vizebürgermeister, beide ÖVP, Stadtparteiobfrau, SPÖ,, Obfrau Elternverein Förderzentrum, Zentrumsleiterinund, Freier Mitarbeiter der BezirksRundschau Perg sowie zahlreiche Vernissage-Besucher begrüßen. Darunter auch der ehemalige Pabneukirchenr Kultur-Referent, der ehemalige Schuldirektor von Veronika Dorner.brachte erläuternde Informationen über das Schaffen von Veronika Dorner. Veronika malt in Acryl Mischtechniken. In ihren Natur-Bildern verarbeite sie Holz, Steine Asche, Wachs, Kerne oder Gräser. Veronika Dorner stammt aus Pabneukirchen und lebt heute in Euratsfelden, NÖ. Schon immer hat Veronika Dorner eine soziale Ader. Wochen vor der Vernissage verkauften Veronika Dorner und ihre fleißigen Helferinnen für die Vernissage Lose. Über 40 Preise, ebenfalls von Veronika Dorner „organisiert“, gab es im Rahmen der Vernissage zu gewinnen.bedankte sich bei Konditormeister Christian Stöger und bei der Künstlerin Veronika Dorner für deren große Unterstützung für das Förderzentrum Waldhausen.

MitNoch bis zum 3. März steht im Cafe Ensemble einefür das Förderzentrum bereit. 20.000 Euro fehlen noch, dass der Zubau des Förderzentrums in Waldhausen auch fertig eingerichtet (Therapiegeräte und Mobilar) werden kann.