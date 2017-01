Neuer Vorstand bei den Kinderfreunden Grein/Klam

19.01.2017, 16:36 Uhr

Lange Jahre stand Ingrid Michlmayr der Kinderfreunde Ortsgruppe Grein/Klam vor. Nun erfolgt ein Generationenwechsel. Monika Brunner übernahm den Vorsitz des Vereins.

GREIN, KLAM. Ingrid Michlmayr übergab im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 12. Jänner nach mehr als zwölf Jahren den Vorsitz der Kinderfreunde Ortsgruppe Grein/Klam an Monika Brunner.Im Februar wird sich der neue Vorstand zu einer Klausur treffen und das ehrenamtlich organisierte Programm besprechen. Fix geplant sind bereits laufende kreative Angebote für Kinder in den beiden Gemeinden, sowie ein Ferienprogramm im Sommer, inkl. Lern- und Spaßwochen zur Auffrischung des Schulstoffs vor dem Start des neuen Schuljahres im Herbst.

„Wir bedanken uns recht herzlich bei Ingrid Michlmayr und ihrer ganzen Familie für den großartigen Einsatz in den letzten 12 Jahren für die Kinderfreunde. Dem neuen Vorstand werden wir mit Rat und Tat zur Seite stehen, um tolle und innovative ehrenamtliche Aktivitäten für Kinder und Familien in Grein und Klam anbieten zu können“, so Martin Kraschowetz, der ehrenamtliche Vorsitzende der Kinderfreunde Region Mühlviertel.