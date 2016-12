Vortrag Kira Grünberg - Mein Sprung in ein neues Leben

Überwindung von Hindernissen im Leben

Motivationsvortrag / Fragerunde / LesungKira Grünberg war Österreichs Leichtathletin des Jahres 2014 und eine der ganz großen Hoffnungen für die Olympischen Spiele in Rio 2016. Die österreichische Stabhochspringerin hält alle österreichischen Rekorde in ihrer Disziplin. Am 30. Juli 2015 verletzte sich Kira bei einem Trainingssprung schwer, brach sich den 5. Halswirbel und ist seitdem querschnittsgelähmt. Ihr bewundernswerter Umgang mit dem Schicksal berührte die Öffentlichkeit auf der ganzen Welt. Sie wurde zur „Woman of the Year 2015“ (Look Award) und zur „Stärksten Frau des Jahres“ 2015 (Leading Ladies Award) gewählt.

In ihren Vorträgen spricht sie darüber wie sie es schaffte ihr Schicksal zu akzeptieren, woraus sie Mut und Hoffnung schöpft und wie wichtig Ziele und ein starkes Team sind. Ihr im August 2016 veröffentlichtes erstes Buch mit dem Titel „Mein Sprung in ein neues Leben" war bereits kurz nach dem Erscheinen auf den Bestsellerlisten in Österreich und Deutschland vertreten