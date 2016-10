60 Aussteller im neuen Mühlviertel-Kreativ-Haus

03.10.2016, 16:32 Uhr

“Eine Greißlerei für Kunsthandwerk, Kunst & Kulinarik” ist das neue Mühlviertel-Kreativ-Haus (MÜK) in der Samtgasse Nummer 4 in der Freistädter Altstadt. So umreißt die Obfrau des Vereins Mühlviertel Kreativ, Christa Oberfichtner, das in dieser Größenordnung in Oberösterreich einzigartige Kooperationsprojekt. Mühlviertler Kunst- und Kreativschaffende haben sich mit Kulinarik-Produzenten zusammengetan, um in dem rosaroten Haus einen Kreativladen zu betreiben und Ausstellungen und Workshops durchzuführen. Das MÜK ist ganzjährig von Mittwoch bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Bereits 90 Vereinsmitglieder

Unterstützung zum Start

Auch Bezirk Perg ist vertreten

Kreativer Angebotsmix

Zur Sache:

Gegründet wurde der Verein „Mühlviertel Kreativ“ vor vier Jahren als Netzwerk für Kreative von Christa Oberfichtner und Maria Ruhsam – beide begeisterte Besucherinnen lokaler Kunsthandwerksmärkte. „Wir haben aus den Gesprächen mit Kunsthandwerkern herausgehört, dass sich diese eine ganzjährige Präsentationsplattform wünschen“, erklärt Obfrau Christa Oberfichtner. Also boten die Gründerinnen mit der ehrenamtlich geführten Webplattform www.muehlviertel-kreativ.at einen ersten gemeinsamen Auftritt. „Bald haben wir aber gesehen, dass die virtuelle Welt für Kreativ- und Kunsterzeugnisse nicht ausreicht“, beschreibt Obfrau-Stellvertreterin Maria Ruhsam den nächsten Schritt. Daher folgten Gemeinschaftsausstellungen auf Messen und in Galerien. Inzwischen ist der Verein auf mehr 90 Mitglieder angewachsen.Mit der Eröffnung des Mühlviertel Kreativ-Hauses, in dem nun 60 Aussteller vertreten sind, wagt Mühlviertel-Kreativ einen weiteren großen Schritt. Unterstützt wurden die Kreativschaffenden beim Start von der Leader-Region Mühlviertler Kernland und vom Wirtschaftsministerium.Der laufende Betrieb des Hauses – von der Miete bis zu den Betriebskosten – muss vom Verein über die Einnahmen aus diversen Vereinsaktivitäten und aus den Mietbeiträgen der Aussteller geschultert werden. Die Betreuung der Ausstellungsräume und des Verkaufs im Kreativladen wird von den Vereinsmitgliedern ehrenamtlich übernommen.Im neu eröffneten Mühlviertel-Kreativ-Haus findet man auch einige Aussteller aus dem Bezirk Perg. Zum Beispiel gibt es Taschen von Margit Hofer-Schlucker aus St. Georgen am Walde oder Keramikteile von Nikola Jakadofsky aus Rechberg. Desweiteren werden Fotografien von Alexander Schneider aus Perg, Metallskulpturen von Andrea Taspinarli aus Dimbach und Strick-Design-Waren von Nicoletta Weingartner aus Perg angeboten.Das Angebot des neuen Mühlviertel-Kreativ-Hauses gliedert sich in drei Schwerpunkte.Im Vordergrund steht der Kreativladen in dem es seit 1. Oktober 2016 die kunsthandwerklichen, künstlerischen und kulinarischen Erzeugnisse von mehr als 60 Ausstellern zu sehen und zu kaufen gibt. Die Verkaufsausstellung wurde im Vintage-Stil mit Möbeln vom Flohmarkt und vielen liebevollen Details gestaltet. Hier will man sich vor allem als regionaler „Geschenkeladen“ positionieren.Ein zweiter Schwerpunkt sind sogenannte Werkstattseminare, damit interessierte Besucher auch selber ihre kreative Ader ausleben können. Neben Töpferkursen oder Schneiderworkshops soll es hier auch kulinarische Angebote geben.MÜHLVIERTEL KREATIV ist eine Bühne für kreativ tätige Menschen im Mühlviertel. Mitglieder sind Kunsthandwerker, Kunstschaffende, kreative Kulinariker und Kulturarbeiter. Der Verein hat aktuell 90 Mitglieder, die sich durch eigene Kreationen in hoher handwerklicher Qualität auszeichnen. MÜHLVIERTEL KREATIV präsentiert sich auf der Internetseite www.muehlviertel-kreativ.at sowie bei gemeinsamen Ausstellungen und im neuen Mühlviertel-Kreativ-Haus (MÜK) in der Samtgasse 4 in Freistadt. Jährlich im August werden auf Schloss Weinberg die KREATIV-WERK-TAGE von MÜHLVIERTEL KREATIV abgehalten, bei denen alte Handwerkstechniken gelehrt werden.Kontakt:Christa OberfichtnerObfrauTel: 0664 39 43 106www.muehlviertel-kreativ.at