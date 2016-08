Am Sonntag Eis schlecken für Förderzentrum Waldhausen bei Schörgi in Grein

Bilder Bilal Usman. GREIN. Die Cafe-Konditorei Schörgi unterstützt jetzt das BezirksRundschau Christkind und damit den Zubau des Förderzentrums Waldhausen.Darüber hinaus gibt es bis 18. September noch eine Spendenbox für das Förderzentrum bei Schörgi-Eis.

„Ich bin überwältigt von diesem sozialen Engagement und ersuche alle Eisfreunde, an beiden Sonntagen für das Förderzentrum das weithin bekannte Schörgi-Eis zu genießen“, sagt eine erfreute Elternvereins-Obfrau Maria Klammer.Kosten Zubau Förderzentrum Waldhausen: 350.000 EuroVorgeschriebener Hochwasserschutz: 20.000 EuroEinrichtung: mind. 100.000 EuroGesamt also an die 500.000 Euro.Anfangs sollte alles durch Spenden finanziert werden. Das Land sagte im Frühjahr für 2016 und 2020 je 100.000 Euro zu. 100.000 Euro wurden an Spenden bereits gesammelt. Alos fehlen noch 200.000 Euro. (Text und Rückfragen: Robert Zinterhof)