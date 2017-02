Andi Knoll packt in Schwertberg an

09.02.2017, 11:42 Uhr

Ö3-Moderator Andi Knoll macht (fast) alles – jeden Freitag, einen Vormittag lang. Morgen ist er in Kathis Blumenstube in Schwertberg im Einsatz.

„Sag’s durch die Blume“: Ö3 sendet live aus Schwertberg

SCHWERTBERG. Was macht Österreich während er moderiert? Ö3-Moderator Andi Knoll will es genau wissen. Immer freitags in der Ö3-Vormittagsshow (von 9.00 bis 12.00 Uhr) besucht er einen Betrieb im Land und sendet LIVE von dort. Und er legt nicht nur lässige Musik auf, sondern packt auch ordentlich mit an.Am Freitag, den 10. Februar ist Andi Knoll in Kathis Blumenladen im Einsatz, dort wird er Floristin Katharina Guttenbrunner unterstützen. Zu tun gibt es jede Menge, unter anderem darf Andi für eine Großbestellung Pflanzen dekorieren und Katharina bei den Vorbereitungen für den Valentinstag unterstützen: „Ich hab‘ natürlich schon riesige Bestellungen für den Valentinstag, an dem ich so 200-300 Sträuße brauche.“ „Ich sag‘ es ehrlich, ich hab jetzt keinen grünen Daumen, aber nachdem die Pflanzen schon abgeschnitten sind, kann ich nicht so viel kaputt machen, oder?“, lacht Andi Knoll. „Keine Sorge, die bring ich wieder zum Leben, das ist nicht so tragisch,“ so Katharina. Lernen kann Andi Knoll als Florist jedenfalls so einiges: Wie macht man ein Blumenarrangement, damit es zusammen passt, wie pflegt man Blumen richtig und worauf sollte man im Winter beim Transport achten, damit man nicht mit „Eisblumen“ zu Hause ankommt?