Bezirksleiter des Stelzhamerbundes als Regionaut

28.12.2016, 14:00 Uhr

Seit 1971 lebt Berndt Pachleitner in Luftenberg. Seit 2012 ist er als Regionaut für die BezirksRundschau aktiv.

LUFTENBERG. Seit 2012 haben Hobby-Journalisten als sogenannte Regionauten die Möglichkeit ihre Berichte auf www.meinbezirk.at online zu stellen. Viele dieser Artikel werden dann in der BezirksRundschau abgedruckt. Ein besonders fleißiger Regionaut ist Berndt Pachleitner aus Luftenberg. Seit Mai 2013 ist er bereits angemeldet und veröffentlichte seither eine Vielzahl an Artikeln. Erfahren hat er über das Regionauten-Dasein durch einen Artikel in der BezirksRundschau. Vor allem durch seine jahrzehntelange Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit der ÖVP Luftenberg, weiß Pachleitner, worauf es bei guten Berichterstattungen ankommt. Durch diese Tätigkeit hat er sich natürlich auch ein breites Netzwerk im Bezirk aufgebaut. "In fast jeder Gemeinde kenne ich jemanden, das hilft enorm weiter", so Pachleitner. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der ÖVP Luftenberg war der Vater eines Sohnes, gemeinsam mit seiner Frau Elfriede 36 Jahre lange aktiv. Nach der Wahl 2015 ging der gebürtige Kleinmünchner in die politische Pension. Zur Ruhe setzen wollte er sich dennoch nicht und so wurde er im Frühjahr 2016 neuer Bezirksleiter des Stelzhamerbundes. Auch durch diese neue Funktion wurde er als Regionaut noch aktiver. Jegliche Veranstaltungen und spezielle Anlässe, die den Stelzhamerbund betreffen, publiziert Pachleitner auf www.meinbezirk.at. "Ich habe richtig Feuer gefangen für meine neue Aufgabe als Bezirksleiter und möchte diese noch lange ausüben", erklärt Berndt Pachleitner. Auch als Regionaut wird er in nächster Zeit mit Sicherheit wieder in Erscheinung treten.