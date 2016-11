Bilal Usman trifft Christkind im 1. Zentrum für TEM

25.11.2016, 19:08 Uhr

Für soziale Anliegen hat, Betriebsleiter des 1. Zentrums für traditionelle europäische Medizin (TEM) in Bad Kreuzen, immer ein offenes Ohr.Der gesamte Erlös kommt dem Förderzentrum Waldhausen zugute.„Wohlfühltage für mich“ im 1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin in Bad Kreuzen. Verbringen Sie glückliche fünf Tage, ob entspannt im Haus oder in der herrlichen Natur. Vier Nächte für zwei Personen. Vollpension „Gesunde Auszeit“. Nächtigung mit reichhaltigem Bio-Frühstück. Mittags und abends archetypisches Wahlmenü mit Salatbuffet. Ganztags Kräutertee mit 110 verschiedenen Bio-Heilpflanzen. Hallenbad, Sauna, Infrarot, Bademantel und umfangreiches Gästeprogramm. Dazu gibt es eine Teilmassage, einen Wechsel- Knieguss und eine Kräuter-Nackenauflage pro Person.Genießen und dabei Gutes tunDas Mindestgebot liegt bei einem Euro.Die Versteigerung läuft bis 20. Dezember 2016 um 12 Uhr mittags.In den kommenden Wochen wird im "1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin" in Bad Kreuzen mit einer Spendenbox für das Förderzentrum Waldhausen gesammelt. Konkret will man damit den Ankauf der notwendigen Therapie-Geräte und die Einrichtung des Zubaus, Kosten knapp 100.000 Euro, unterstützen.Der Autor des Buches „Die Heilkraft des Räucherns mit heimischen Blüten, Kräutern und Harzen“ ist seit neun Jahren Betriebsleiter im 1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin (TEM). Aber nicht nur in der Betriebsführung sondern auch als Experte für das Räuchern zu Gesunderhaltung, Entspannung, Anregung der Selbstheilung sowie Raumbeduftung gibt er in seinen Workshops und Vorträgen den Gästen viel Wertvolles und Praktisches mit nach Hause. Mittlerweile hat Kaindlstorfer fünf Jahre Räuchererfahrung und bildet sich immer noch weiter. Die Räucherseminare des TEM-Experten sind sehr beliebt und nachgefragt. Nicht zuletzt, weil er umfassendes TEM-Wissen einbringt und viel Praktisches für den Alltag weitergibt. Und das alles in lockere Atmosphäre, mit sympathischer Art und Freude am Tun.Fritz Kaindlstorfer hat unter Mitarbeit der Gesundheitsjournalistin Christine Radmayr diesen Herbst das Buch mit den Titel: „Die Heilkraft des Räucherns mit heimischen Blüten, Kräutern und Harzen“ im Kneipp Verlag veröffentlicht. In den Kapiteln „Geschichte des Räucherns mit Schwerpunkt Europa“; „Medizinische und psychologische Bedeutung von Düften“; „Räuchern für Mensch und Haustier nach alter Tradition“; „Aus der Praxis: Was brauche ich, welche Formen gibt es, welche Rituale im Jahreskreis und persönlichen Leben eigenen sich zum Räuchern“ gibt Kaindlstorfer persönliche Tipps und Kräutermischungen für alle (Not)Fälle weiter.Die Wirkung von 20 ausgewählten heimischen Blüten, Kräutern und Harzen wird beschrieben. Dem „Räuchern in der TEM: Pflanzen und Mischungen für jeden Archetyp“ ist ein eigener Abschnitt gewidmet.: Richten Sie Ihre Spende mit dem Kennwort PERG an:•Raiffeisenlandesbank OÖ AGIBAN: AT78 3400 0000 0277 7720; SWIFT: RZOOAT2L