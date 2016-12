Christina Pilsl ist neue Zivilschutz-Bezirksleiterin für Perg

23.12.2016, 09:41 Uhr

Nach beruflichen Stationen beim BMI, der Europäischen Kommission, dem Bundeskriminalamt und dem Land OÖ, ist Pilsl jetzt Leiterin der Abteilung Sicherheit und Verkehr der Bezirkshauptmannschaft Perg. Nun soll sie das Thema Zivilschutz und Eigenvorsorge einer breiten Öffentlichkeit näherbringen. „Bei Christina Pilsl sind diese Themen und Aufgaben aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn und natürlich ihrem umfassenden Sicherheitswissen in besonders guten Händen.“, freut sich OÖ Zivilschutz-Präsident Michael Hammer über die künftige Zusammenarbeit.

Die Mutter von zwei Kindern ist als Zivilschutz-Bezirksleiterin Ansprechpartnerin in allen Fragen des Selbstschutzes und der Sicherheitsprävention für die Bevölkerung und die Gemeinden. „Auf der Bezirkshauptmannschaft Perg wollen wir im Zuge des Katastrophenschutzes auch die Eigenverantwortung in der Bevölkerung stärken, das geht somit Hand in Hand mit dem Zivilschutz“, freut sich Pilsl auf ihre neue Aufgabe, „Je besser jeder Bürger auf Katastrophensituationen vorbereitet ist, desto leichter ist auch das Krisenmanagement für die Bezirkshauptmannschaft.“ Zu einem krisenfesten Haushalt gehören unter anderem ein ausreichender Lebensmittel- und Getränkevorrat und technische Hilfsmittel für den Katastrophenfall, wie ein Notfallradio, eine Notbeleuchtung oder eine Ersatzkochgelegenheit.