Das planen Pergs Gemeinden 2017

11.01.2017, 16:26 Uhr

Wo die Bagger anrollen: Wir haben in den nach Einwohnerzahlen größten Gemeinden nachgefragt.

BEZIRK PERG (mikö). Vor allem in Schwertberg gibt es einige Baustellen. Großprojekte sind der Bau des neuen Altstoffsammelzentrums (ASZ) in Poneggen ab Herbst und der Rot-Kreuz-Zentrale am Südring im Frühjahr. Das ASZ kostet die Gemeinde 600.000 Euro, 1 Mio. Euro kommt vom Bezirksabfallverband. Saniert werden außerdem die Turnsäle der Neuen Mittelschule, eine Zuschauerplattform kommt hinzu. "2017 sollte einer der beiden Turnsäle samt Umkleide- und Waschräume bereits fertig sein", sagt Bürgermeister Max Oberleitner (VP). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,2 Mio. Euro. Der Steg über die Aist wird auf 2,5 Meter verbreitet und ab Mai 2017 für Radler befahrbar. Offen ist, wie es mit dem Seniorenzentrum weitergeht, das bisher von der Volkshilfe betrieben wird. Die Gemeinde muss die künftige Betreiberfrage klären. Alle Angebote und Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, ab 2021 ein Ausbau hinzukommen. Nachdem 2016 hunderte Schwertberger Häuser vom Hangwasser überflutet wurden, erarbeitet man Schutzmaßnahmen.

Viel los in St. Georgen/Gusen

Schulsanierung in Perg

Zur Sache

Hochwasser-Großprojekt: Arbeiten gehen voran

Neben Schwertberg wird vor allem in St. Georgen/Gusen fleißig gebaut. 4,6 Mio. Euro kostet der Hochbehälter "Pfarrerberg" mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmetern. Das "Regenrücklaufbecken Ost" wird zwei Millionen Euro kosten. In Sachen Kinderbetreuung tut sich ebenfalls was: Zurzeit sind die Kleinkinder auf mehrere Standorte aufgeteilt. "Im Mai, spätestens Juni" will Ortschef Erich Wahl (SP) mit der Errichtung der viergruppigen Krabbelstube für bis zu 44 Kinder beginnen.Die Fertigstellung des 1,4 Mio. Euro Projekts ist laut Wahl im September 2018 geplant. Der Standort befindet sich gegenüber dem Penny-Markt, der Grund gehört der Gemeinde. Über der Krabbelstube sind zehn Eigentumswohnungen in zwei Stockwerken geplant. In Ried ist die Finanzierung für den Ausbau des Güterweges Wildberg um rund 350.000 Euro gesichert. In den vergangenen Monaten wurde am Ring eine Krabbelstube für zwei Gruppen errichtet.Der größte Brocken in der Bezirkshauptstadt Perg betrifft die Sanierung von Haupt- und Nebengebäude der Neuen Mittelschule 1, die Ende 2018 abgeschlossen sein soll. Ab Sommer 2017 wird mit der Renovierung des Nebengebäudes begonnen. Die Gesamtkosten werden auf 4,5 Mio. Euro netto geschätzt. Realisiert werden soll laut Gemeinde "nach Maßgabe der finanziellen Mittel" der Kreuzungsausbau Tobra West. Mauthausen: "2017 gilt es, die Projektplanungen 'Hinterbergstraße' und 'Verabschiedungssaal' weiter voranzubringen. Und sich im Gemeinderat darauf zu einigen, in welchem Umfang das Kindergartengebäude Heinrichsbrunn saniert werden soll. Außerdem, wie eine Dauerlösung für die Unterbringung der bislang provisorischen Krabbelstubenräumlichkeiten aussehen soll", sagt Vizebürgermeisterin Gudrun Leitner (SP).In Naarn stehen zwei Großprojekte bevor: "Zum Ersten ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Au/Donau vorgesehen. Zurzeit wird das Gebäude durch Architektenteam und Feuerwehr geplant", so Bürgermeister Martin Gaisberger (VP). Die Kosten belaufen sich auf 1,09 Mio. Euro. Das zweite Projekt betrifft die Errichtung einer Nachmittagsbetreuung in der Volksschule um etwa 540.000 Euro netto. In Grein wünscht sich die Politik, dass ab Herbst 2017 das Stadttheater Grein saniert wird. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 4,5 Mio. Euro netto. Die Landwirtschaftsschule in Katsdorf zieht es im Sommer nach Hagenberg. Die Gemeinde kauft das Gebäude an, 2017 soll ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Unter anderem ein Veranstaltungssaal, Musikräume, neues Gemeindeamt, Hofladen und Mutter-Kind-Beratung sind geplant.LUFTENBERG, LANGENSTEIN. In der St. Georgener Bucht, wo die Gusen in die Donau mündet, verursachten Hochwasser zuletzt 2013 erhebliche Schäden. Beim 21 Millionen Euro Hochwasserschutzprojekt St. Georgener Bucht gehen die Arbeiten voran. Der Abschnitt Langenstein ist mittlerweile fertig, viele Menschen sind vor den Wassermaßen geschützt. Nun beginnen die Arbeiten beim Baulos Gusen. Mit dem Abschnitt Abwinden wird voraussichtlich im Sommer/Herbst 2017 begonnen. Ende 2018 soll das Projekt abgeschlossen sein. In Luftenberg ist die Turnsaalsanierung in der Neuen Mittelschule abgeschlossen. Im Rahmen der Sanierung führte man einen Bühnenzubau für die Mehrfachnutzung als „großer“ Veranstaltungssaal durch. "Mittlerweile wurde mit der zweiten Bauetappe, dem Musikprobelokal für die Marktmusik, begonnen. Anschließend folgen der 'kleine' Veranstaltungssaal und das Foyer", informiert Bürgermeisterin Hilde Prandner (SP). Gesamtkosten: Rund 3,2 Mio. Euro. Aufgrund der enormen Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen wird der Kindergarten um zwei Gruppen erweitert. Kosten: Ca. 640.000 Euro.