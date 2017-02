E-Carsharing Grein - Aufbau unterstützen

04.02.2017, 14:36 Uhr

KIA SoulBMW i3Unterstützen macht momentan Spaß, denn es heißt schlicht und einfach: fahren! Und das zu mehr als angemessenen Tarifen (0650 942 8242).Wir, der Verein Natur & Wissen, sind allen dankbar, die uns am Beginn des Projektes unterstützen. Da die Fixkosten hoch sind, die Benützungsgebühren aber "gering" bleiben sollen, sind wir auf eine gute Auslastung angewiesen. Das ist bei Schnee und Kälte nicht leicht.

Heute ist der BMW i3 in der Steiermark unterwegs, in Liezen. Ich sehe Online, dass die Batterie zu 40% geladen ist. Das heißt, das Auto ist am Ziel angekommen und hat wahrscheinlich schon einen Teil der Batterie wieder geladen. Der KIA mit einer etwas geringeren Reichweite ist heute in Amstetten unterwegs, bleibt also regional und ist natürlich aber auch für deutlich längere Strecken geeignet.Interessenten haben momentan noch die Möglichkeit, einzusteigen und Freiräume zu nutzen. Anruf genügt, ein Konto in der Buchungssoftware wird angelegt und los gehts. Der BWM ist heute und morgen unterwegs, der KIA ist morgen frei - für einen Ausflug in die Wachau bei Sonnenschein? Wenn Sie fahren herzlich willkommen!