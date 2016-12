Einblick in die "depperte Welt"

14.12.2016, 14:00 Uhr

Manfred Riegler aus Mauthausen betreibt seit September seinen eigenen Podcast. Auch aufgrund einer überstandenen Krebserkrankung, weiß der 42-jährige wie er mit dem Erfolg umzugehen hat.



"Von kleinen Leuten, für kleine Leute"



Zur Sache

MAUTHAUSEN. Schauspielausbildung, Engagements in verschiedenen Theatern, öffentliche Auftritte und jetzt eine eigene Show im Internet. Manfred Riegler aus Mauthausen betreibt seit September einen sogenannten Podcast, also eine Live-Radioshow, die ins Internet geladen wird und von dort bezogen werden kann. Gemeinsam mit seinem Kollegen Bernhard Mayrhofer debattiert er in jeder Sendung über relevante Themen. "Einerseits wollen wir Humor in die Show bringen, andererseits aber auch Informationen vermitteln", so Riegler über das Konzept. Im August entstand nach einer weiteren Diskussion, die Idee mit Mayrhofer einen Podcast ins Leben zu rufen. Nach mehrwöchiger Planungsphase ging dieser dann Anfang September "On Air". Für Riegler ist es aber nicht die erste Erfahrung mit diesem Showformat. Seit 2009 produziert er Podcasts, zuletzt über zwei Jahre auch eine Comedy-Show. Von "Bernhards und Manfreds depperte Welt der Schwerelosigkeit", wie die neue Show heißt, verspricht sich der 42-jährige aber einen weitaus größeren Erfolg. Auch durch die regelmäßige Einbindung von mehr oder weniger bekannten Interviewpartner, soll dem Podcast zusätzlich Leben verliehen werden. "Ich denke, das Projekt hat hohe Ambitionen und durch prominente Gäste, können wir unseren Zuhörern noch mehr bieten", so Riegler.Nach einer Krebsdiagnose im Juni 2015, anschließenden Chemotherapien und Operationen, beschloss Manfred Riegler sein Leben völlig neu zu gestalten. Heute scheint der Krebs besiegt und Riegler schöpfte neuen Lebensmut. "So merkwürdig es klingt, ich glaube, mir hat die Erkrankung mehr gebracht, als sie mir genommen hat. Nämlich die Kraft an das zu glauben, was ich erreichen will." Trotz des guten Zuspruchs, will sich die Show weiterhin auf die Interessen "kleiner Leute" konzentrieren. "Wir verstehen uns als Medium von kleinen Leuten, für kleine Leute", so Manfred Riegler, der schon in Jugendjahren vom Kabaretttismus begeistert war. Deshalb werden auch Fragen an die prominenten Gäste so gewählt, dass sie diese Zielgruppe ansprechen. In Zukunft will Manfred Riegler in seiner Show vor allem den Kontakt mit seinen Zuhörern suchen und auch diese miteinbeziehen.Der Podcast "Bernhards und Manfreds depperte Welt der Schwerelosigkeit" ist unter schwerelos.podcaster.de oder auf iTunes zu finden. Den Podcast kann man dann völlig kostenlos abonnieren. Fragen an die beide Protagonisten oder an Interviewpartner können unter www.my-mustard.eu , in der Facebookgruppeoder auf der Internetseitegestellt werden.