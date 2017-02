"Erfahrung, Synergien und Kompetenzen vorhanden"

01.02.2017, 09:30 Uhr

SHV VP-Fraktionssprecher Viktor Sigl sieht Sozialhilfeverband als optimalen Betreiber für Altenheim Schwertberg.

SCHWERTBERG, PERG. Seit bekannt wurde, dass das Alten- und Pflegeheim Schwertberg durch die Umstrukturierung der Volkshilfe Perg einen neuen Betreiber benötigt, laufen die Verhandlungen mit der Volkshilfe Oberösterreich und dem Sozialhilfeverband (SHV) Perg. Der Gemeindeverband betreibt derzeit fünf Alten- und Pflegeheime im Bezirk und sieht sich deshalb als geeigneten Partner. "Zwischen 2014 und 2016 musste der SHV Perg durch die hohen Tagessätze in Schwertberg der Volkshilfe Perg rund 2,3 Millionen Euro zuschießen", erklärt Viktor Sigl. Geht es nach dem SHV-Fraktionssprecher, kann die Wahl, auch aufgrund der möglichen Synergien zur Kostenreduktion, nur auf den Sozialhilfeverband fallen. "Die Volkshilfe Oberösterreich hat bis jetzt noch kein Seniorenheim geführt. Der SHV verfügt über genügend Erfahrung, Synergiemöglichkeiten und Kompetenzen", so der Landtagspräsident. Die Dienste der Volkshilfe Perg möchte er aber nicht schlechtreden, sondern bezeichnet diese als wichtigen Partner. Unabhängig von der Entscheidung, werde der SHV auch in Zukunft das Schwertberger Heim unterstützen.