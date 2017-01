Feuerwehr Perg: Gerhard Panhofer ist neuer Kommandant

24.01.2017, 14:49 Uhr

Bisheriger Stellvertreter löste Franz Poscher ab, der für seine Verdienste Auszeichnungen erhielt.

PERG. Gerhard Panhofer wurde am vorigen Freitag zum neuen Kommandanten der FF Perg gewählt. Panhofer ist seit 1994 aktiv und war seit vier Jahren erster Kommandant-Stellvertreter. Diese Funktion übernimmt Roland Paireder, der auch als Hauptamtswalter für Atemschutz im Bezirksfeuerwehrkommando tätig ist. Zweiter Kommandant-Stellvertreter bleibt Jürgen Hiemetsberger. Herbert Peilberger legte sein Amt als Kassier in die Hände von Michael Angerer. Dessen Funktion als Schriftführer übernimmt Johannes Aigner. Der bisherige Kommandant Franz Poscher legte seine Funktion zurück. Er ist nun Ehren-Abschnittsbrandinspektor der FF Perg, erhielt die Bundes-Verdienstmedaille der Feuerwehren in Gold und die Ehrenmedaille der Stadt Perg. 2018 stehen bei allen 46 Feuerwehren im Bezirk Kommando-Neuwahlen an."Unsere Schwerpunkte sind technische Einsätze, also Verkehrsunfälle, vor allem auf der B3", sagt der neue Kommandant Panhofer. "Leider gab es zuletzt auch ein leichtes Plus bei Bränden."