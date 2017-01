Frauen haben nicht weggeschaut

17.01.2017, 18:10 Uhr

Für Außenstehende ein fast normales Baby. Für die Familie ein 2,5 Jahre alter Junge mit einer seltenen Krankheit, bei der sogar Ärzte nicht wissen, was dergenau hat. In dem Alter, wo viele Kinder bereits die Krabbelstube oder den Kindergarten besuchen, kann Jonas noch nicht sitzen, gehen oder reden. „Leider muss er auch durch eine Magensonde ernährt werden“, informiert Sonja Lettner. Jonas musste in seinen jungen Jahren bereits mehr als zehn Vollnarkosen durchmachen, darunter einige an seinen Augen. Mittlerweile hat der Bub Kontaktlinsen mit denen er alles im Umkreis von rund 20 Zentimeter sieht.

Mit ihrem Kleinunternehmen "" und der Hilfe vonverkauftefür den kleinen Jonas Schlüsselanhänger und Bilder auf Adventmärkten und erzielte so 700 Euro. Der Tipp zum Helfen kam von