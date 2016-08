Friedensrosenverleihung 2016

31.08.2016, 12:05 Uhr

So., 4.Sept. 2016Stift Waldhausen13.00 UhrEINTREFFEN UND EMPFANGder Wallfahrer, Festgäste und TeilnehmerInnen im Stiftshof(Parkplatz ist beim Pfarrhof)13.00 Uhr VORPROGRAMM IM STIFTSHOFBeiträge von verschiedenen Schulen bei der Friedenssäuleim Stiftshof14.30 Uhr FRIEDENSMESSE in der Stiftskirche Waldhausenmit P. Dr. Karl Wallneranschließend VERLEIHUNG DER FRIEDENSROSENin der Stiftskircheanschließend FRIEDENSFEST IM STIFTSHOFWir laden Sie zur 5. Friedensrosenverleihungam 4. Sept. 2016 in Waldhausen herzlich ein!Verein „Europäische Friedenrose Waldhausen“www.europa-friedensrose.eu