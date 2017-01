Hast Du ein "Ge-Wissen"?

07.01.2017, 13:03 Uhr

Eine dogmatische Logik führt ausschließlich zu Handlungen innerhalb einer begrenzten Norm. Diese bisher vielleicht sogar unbewusste Logik und jede darauf eingebildete Hilflosigkeit kann überwunden werden, wenn Du nicht nur eine materielle Ebene, sondern auch eine geistige (göttliche) zulässt.Jeder Mensch kann einen Beitrag leisten, entweder durch ein außergewöhnliches Talent oder durch eine besondere Position im Leben. Das Talent wird womöglich erst durch ein ganzheitliches Bewusstsein respektabel, schlummern würde es in vielfältiger Art und Weise in Vielen. Eines ist daher sicher: Alle können ihren Beitrag zur notwendigen kollektiven Reformation leisten, wenn der eigene Egoismus zu Grabe getragen wird.

Dieser Prozess der Reformation ist nicht ident mit dem eigenen subjektiven Wohlbefinden oder mit Selbstverbesserung. Der gleiche Fluch trifft jeden „Süchtigen“, der sich im „Rauschzustand“ befindet. Das zwanghafte Gefühl der permanenten Befriedigung seiner (Selbst)Sucht, um den Rausch aufrecht zu erhalten, wird mit der „wirklichen Glückseligkeit“ verwechselt. Es gibt viele verwandte Ausprägungen dieses Phänomens der Selbstsucht wie Vordrängen, etwas Besseres sein wollen, das Umgehen von Systemen des Allgemeinwohls, etc. Diese Menschen zeichnet oft eine große Begabung aber auch völlige Unreife aus.Erst wenn das Talent dem Wohl der Allgemeinheit zugute kommt, ist eine absolute Befriedigung und Anerkennung möglich und nicht nur Neid und Haß. Die „Ich-Bezogenheit“ muss dabei mit der Fähigkeit einer wertfreien Wahrnehmung in Spannung gesetzt werden. Die Vernebelung der Sinne ist in Bezug auf egoistische Handlungsformen aber weit fortgeschritten. Egoisten sind mittlerweile die neuen „Vorbilder“, was offiziell an allen Schulen gelehrt wird.Das Wissen bzw. Ge-Wissen zur Re-formation wird durch keine Pläne vermittelt, sondern liegt in der „Irrationalität“ unseres Lebens, also in der uns verborgenen Harmonie aller Dinge. Deine Logik wird Dir kein Heil bringen, im Gegenteil. Am Ende jeder blinden Logik steht ein Abgrund. Den Abgrund sieht heute beinahe jede/r, aber der Bezug zur eigenen Logik kann aufgrund starker „Kurzsichtigkeit“ oder eines "Rauschzustandes" nicht hergestellt werden. So wird die Geschwindigkeit erhöht, wo ein Tritt auf die Bremse notwendig wäre. Jetzt geht es trotzdem nicht darum, ein Urteil zu sprechen, sondern darum, die Ursache dieses Verhaltens zu verstehen.Die Lenker der Fahrzeuge sind also entweder „völlig kurzsichtig“ oder „total besoffen“. Sie sind verantwortungslos gegenüber den vielen Mitfahrern. Die dahinter wirkenden Pläne zwingen alle in eine Richtung, obwohl sie den Utopien von Menschen mit begrenzter Wahrnehmungsfähigkeit entspringen. Warum eifern wir Utopisten nach und nicht wirklichen Visionären, die viel eher als verrückt erklärt werden?Gott hatt alle Menschen gleichermaßen lieb und schimpft nicht mit dem Säugling, weil er noch in die Windeln macht. Die Dummheiten unreifer Menschen in der Gefangenschaft eines „zeitbedingten“ Exils akzeptiert er genauso. Angst ist ein wesentlicher Faktor dieses Gefühls der Enge und des Gefangenseins. Egoisten sind daher nur Kinder in Not, die nichts für ihr Verhalten können. Zudem sind sie in ihrer Gefangenschaft „konfliktbehaftet“.Der Sinn dieser Krise aufgrund eigener Dummheiten ist es, ein Nährboden für Deine neue Intelligenz zu werden. Intelligenz wächst aus der eigenen Dummheit heraus. Wie könnten sich sonst die reifen Seelen hervortun? Erlösung heißt, in die Schöpfung Gottes Einsicht zu bekommen, um danach „alles zu verstehen“. Erlösung heißt auch „Liebe spenden“, sich freuen, nicht mehr zu streiten, nicht mehr übervorteilen, nicht mehr gemein und hinterhältig sein. Das ist etwas völlig anderes als nur Wissen und politische Macht zu besitzen. Einsicht, Liebe und Freude ist etwas, was von selbst zu Dir kommen muss. Wie auch der Humor erwächst es nur auf irrationalem Boden.„Normale Menschen“ wollen aber eine rational fassbare Erlösung und keine „göttliche“ Konstruktion. Intelligenz heißt dementsprechend, die Fähigkeit, seinen „rationalen Irr-sinn“ selbstständig verlassen zu können. Daher ist wirkliche „Intelligenz“ - im Gegensatz zu Intellekt – die menschliche Fähigkeit zum nicht-logischen, akausalen Denken. „Intelligenz“ ist der Name meiner Suche nach einem Gespräch mit Gott, mit dem Verborgenen, dem Mysterium. Und Gott sagt zu mir: ICHBINDU!