"Hintergedanke ist, etwas Gutes zu tun"

03.01.2017, 17:00 Uhr

Rund 70 Könige aus dem Morgenland schwärmen in Schwertberg in 18 Gebiete aus.

SCHWERTBERG. Von 2. bis 5. Jänner sind die Sternsinger los. Neben Kindern sind in Schwertberg auch vermehrt Jugend- und Erwachsenengruppen unterwegs. Organisiert wird die Aktion von den Jungschar-Leiterinnen Agnes Kapplmüller und Miriam Holzweber. Beide marschieren seit vielen Jahren selbst als Könige von Haus zu Haus. "Und es macht uns noch immer Spaß. Der Hintergedanke ist ja, dass man etwas Gutes tut", lacht Holzweber. Neben dem Vermitteln der christlichen Botschaft "Gott segne dieses Haus" wird um Spenden für ärmere Menschen gebeten. Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden rund 500 engagierte Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Eines davon ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“ für Bauernfamilien in Tansania. Dort ist die Versorgung mit Nahrung gefährdet. Große Firmen eignen sich widerrechtlich Ackerland an. Für die jungen Könige gibt es am 6. Jänner nach der Messe zur Belohnung eine Sternsingerjause.