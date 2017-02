HTL Perg im internationalen Dialog

13.02.2017, 19:20 Uhr

Erasmus+ Award: HTL Perg für ihren Erfahrungsaustausch nominiert

PERG. Am 25. und 26. Jänner trafen in der HTL Perg die Vertreter der internationalen Partnerschulen aus Schweden, Spanien, Irland und Belgien zu einem Arbeitstreffen ein. Das Treffen wurde im Zuge des Erasmus+ Projekts "SMILE" (Smart Methods and Ideas of Learning in Europe) abgehalten. Um den Unterricht noch besser zu gestalten, werden Best-Practise-Beispiele ausgetauscht. Besonderes Augenmerk wurde auf die Elternarbeit gelegt, da sich eine vermehrte Einbindung dieser positiv auf den Schulerfolg auswirkt. Das internationale Engagement der HTL wurde erst kürzlich belohnt. Durch den Erfahrungsaustausch zu den Themen "Individualisiertes Lernen", "Senken der Drop-Out-Rate" und "Fremdsprachiger Unterricht" wurde die technische Schule für den Erasmus+ Award 2016 nominiert. Auch Bildungsministerin Sonja Hammerschmid informierte sich über das von 2015 bis 2016 durchgeführte Projekt "Learning from the Best". Die HTL-Schüler setzten ihre Computerkompetenzen in internationalen Projekten ein. Verbessert werden sollten die fremdsprachlichen und sozialen Kompetenzen der Schüler sowie die Eigeninitiative. Weitere Projektziele: Motivation der Lehrer erhöhen, Drop-Out-Rate senken, Qualität der pädagogischen Arbeiten erhöhen, lernschwache Schüler unterstützen und Begabte fördern.