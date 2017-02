Kältester Jänner seit 11 Jahren – Rückblick Jänner 2017

05.02.2017, 10:22 Uhr

Wetterrückblick Jänner 2017

Mit 2,3 Grad unter dem Durchschnitt ist der Jänner 2017 der kälteste der letzten 11 Jahre. Im Jänner 2006 war es mit 3,3 Grad unter dem Durschnitt kälter! Es gab 21 Eistage und 31 Frosttage! Dabei lag die Tiefsttemperatur bei – 22,7 Grad in Langenbach/Waldhausen am 07. Jänner. Die höchste Schneehöhe wurde am 17. Jänner mit 74cm an der Wetterstation Haruckstein gemessen!

Durchschnittliche Temperatur: -4,4°C (um 2,3°C zu kalt)max. Temperatur: 6,7 °C (am 22. des Monats)min. Temperatur: -14,8°C (am 07. des Monats)Niederschlag: 30,8 mm (um 23,8 mm zu wenig = 56% des 60 Jährigen Mittel)max. Niederschlag / 24h : 8,2 mm (14. des Monats)Schneehöhe gefallen: 85cmSchneehöhe höchst gemessen: 50cm (17. des Monats)Schneehöhe gefallen/24h: 20cm (14. des Monats)Nebeltage: 6Frosttage (Temp. Minimum unter 0°C): 31Eistage (Temp. Maximum unter 0°C): 21Sonnenstunden: 58 Stunden hat die Sonne im Jänner 2016 geschienen! Das sind um 10 Stunden zu wenig. Die Prozentuelle Zahl beträgt somit 85% des 60 jährigen Durchschnitt!Bericht: (c) StrudengauwetterDaten: (c) Strudengauwetter (Wetterstation Pabneukirchen)