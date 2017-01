„Kultur kennt keine Grenzen und verbindet Menschen“

19.01.2017, 16:37 Uhr

Auftakt zu einem gemeinsamen Flüchtlings-Kunstprojekt mit dem Oberösterreichischen Künstlerbund bei einem Vernetzungsabend im Heimathaus St.Georgen/Gusen.

ST. GEORGEN/GUSEN. Seit zwei Jahren gibt es connect.muehlviertel, eine Gruppe ehrenamtlicher Kinderfreunde, die sich darum bemüht, ehrenamtlich- und hauptamtlich tätige Flüchtlingsbetreuer im Mühlviertel zu vernetzen und gemeinsame Initiativen zu setzen.Eine Kooperation der besonderen Art gibt es im heurigen Jahr. Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Künstlerbund, einem Dachverband freischaffender Künstler in Oberösterreich, wird ein Kunstprojekt mit Flüchtlingen in Angriff genommen. Künstler aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Metall, Textil oder Weberei werden in den kommenden Wochen in Workshops gemeinsam mit Flüchtlingen Kunstwerke erstellen, die dann im Rahmen einer Wanderausstellung ab Mai/Juni im Mühlviertel präsentiert werden.Am Mittwoch, 18. Jänner, fand im Heimathaus St.Georgen/Gusen der Info- und Vernetzungsabend dazu statt, zu dem die Kinderfreunde eingeladen haben. Gekommen sind zahlreiche interessierte Flüchtlingsbetreuer aus vielen Gemeinden des Mühlviertels.„Wir sind sehr stolz, dass die Partnerschaft zwischen dem oberösterreichischen Künstlerbund und den Kinderfreunden zu Stande kommen konnte. Unser großer Dank gilt den Künstlern Hans Peter Stecher, Alfred Starzer, Sonja Tauber, Gerda Geretschläger und Elfriede Poferl, die sich ehrenamtlich an dem Projekt beteiligen und ihre Fertigkeiten und ihr Know-How zur Verfügung stellen“, so Nicole Köppl, die Leiterin der Kinderfreunde-Initiative connect.muehlviertel.Möglich gemacht wird das Projekt auch dank einer Projekt-Unterstützung der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung.„Kunst und Kultur wirken immer grenzüberschreitend und völkerverbindend. Es ist eine emotionale Erfahrung. Wir freuen uns auf die Arbeit mit den Flüchtlingen und ihren Betreuern und hoffen, den geflüchteten Menschen Solidarität, Selbstvertrauen und positive neue Erlebnisse vermitteln zu können“, ergänzt Hans Peter Stecher, der Vorsitzende des oberösterreichischen Künstlerbundes.Informationen und Infos wie man selber mit der Flüchtlingseinrichtung vor Ort am Projekt teilnehmen kann, gibt es bei Alfred Starzer vom oberösterreichischen Künstlerbund unter:oder unter office@juwstar.at