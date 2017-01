Langjähriger Bezirksschulinspektor Karl Steinkellner verstorben

24.01.2017, 14:48 Uhr

Bis zuletzt interessierte sich Karl Steinkellner für das Geschehen an den Perger Schulen. Am 17. Jänner ist er verstorben. Ein Nachruf

PERG. Am 27. Februar 1925 wurde Karl Steinkellner in Arbing geboren. Den Zweiten Weltkrieg erlebte er am eigenen Leib mit: Mit 18 Jahren wurde Steinkellner eingezogen und in Frankreich verwundet. Nach dem Krieg schloss er die Ausbildung in der Lehrerbildungsanstalt LBA in Linz ab. Zunächst unterrichtete Steinkellner in Münzbach. Bald kam er nach Perg in die damalige Hauptschule 1. Er galt bei seinen Schülern stets als sehr beliebter und guter Lehrer. 1972 erfolgte seine Ernennung zum Bezirksschulinspektor. Bis 1990 stand Steinkellner den Schulen im Bezirk Perg vor. Er war eine Führungsperson: Was er in die Hand nahm, daraus ist etwas geworden.Steinkellner engagierte sich auch politisch. 1957 trat er der SPÖ bei. Von 1973 bis 1988 setzte er sich als Gemeinde- und Stadtrat für die Anliegen seiner Mitmenschen ein. In diesem Zeitraum stand er auch dem Schulausschuss als Obmann vor. 1980 erhielt er den Ehrentitel "Regierungsrat". 1988 wurde er mit der Ehrenmedaille der Stadt Perg ausgezeichnet.Steinkellner erfreute sich an vielen Hobbys: Allen voran am Lesen, er galt vielen als lebendiges Lexikon und man konnte ihn alles fragen. Auch das Reisen, hier vor allem der ferne Orient, und sein Garten hatten es ihm angetan.Bis zuletzt war Karl Steinkellner aktiv und verfolgte mit großem Interesse das Geschehen an den Perger Schulen.