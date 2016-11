Lehrerinnen verteilen Lebkuchen für Förderzentrum Waldhausen

, Sankt Nikola an der Donau AT

Gemeindezentrum , Sankt Nikola an der Donau AT

ST. NIKOLA. Am Dienstag, 6. Dezember, verteilen anlässlich des Nikolaus-Festes die Lehrerinnen der Volksschule im Gemeindezentrum Lebkuchen, die sie selber gebacken haben. Der Erlös geht an das BezirksRundschau-Christkind für das Förderzentrum Waldhausen. Damit wird der Ankauf von Therapiegeräten unterstützt.

DANKE an:

Brigitte Greisinger

Melanie Brandstötter

Lisa Leitner

Vera Rumetshofer





Richten Sie bitte Ihre Spende mit dem Kennwort PERG an folgendes Konto:



•Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720; SWIFT: RZOOAT2L



• Erlagscheine für die Christkind-Aktion liegen in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich auf.